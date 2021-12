Agricultor é ameaçado de morte e tem a motocicleta roubada em Eunápolis

Um agricultor foi vítima de assalto, na noite de segunda-feira, 6, na zona rural de Eunápolis, no sul da Bahia. De acordo com informações do Radar64, ele seguia por uma estrada quando foi surpreendido por dois homens, que saíram de dentro de um matagal, e o obrigou a entregar a motocicleta.

Com uma arma apontada para a cabeça, a vítima foi obrigada a descer do veículo. Ao ver um carro se aproximando, um dos assaltantes fugiu com a moto e o outro entrou no mato com a vítima. No tempo que ficou sozinho com um dos homens, a vítima foi ameaçada de morte.

Assim que o carro foi embora, o assaltante liberou a vítima e fugiu. O agricultor conseguiu voltar para casa horas depois, quando conseguiu uma carona no local.

