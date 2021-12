Aeroporto de Valença recebe equipamento que auxilia nas operações aéreas

Com a instalação da Estação Meteorológica de Superfície Automática (EMSA) no Aeroporto de Valença, concluída no final do mês de agosto, as operações de pouso e decolagem serão feitas com mais segurança. A tecnologia do equipamento aeroviário permite informar sobre as condições de clima, temperatura e vento na região aos pilotos de aeronaves. Para entrar em funcionamento, o processo terá que ser homologado pelo Comando da Aeronáutica (COMAER).

O aeroporto do Baixo Sul baiano opera com aviação regular e geral e recebe aeronaves com capacidade para até 88 passageiros. Atualmente, no local, chegam voos vindos de Belo Horizonte, (Minas Gerais) e recebe turistas que vão visitar as belezas naturais de Valença, Ituberá, Cairu e locais como Morro de São Paulo, Boipeba, Pratigi e Garapuá.

“O Aeroporto de Lençóis, na Chapada Diamantina, será o próximo a ter a Estação Meteorológica de Superfície Automática para auxiliar nas operações aéreas”, destacou o diretor de terminais e aeroportos da Secretaria de Infraestrutura da Bahia, Denisson de Oliveira.

Outros equipamentos aeroviários, como o de Feira de Santana, Teixeira de Freitas e Barreiras, também receberam a implantação da EMSA. Junto com Valença, aguardam a homologação pelo Comando da Aeronáutica para entrar em funcionamento.

A concessão do Aeroporto de Valença está em fase de consulta pública. Esta etapa acontece até 26 de setembro e é uma oportunidade para receber opiniões da população e de empresas do setor interessadas na gestão do equipamento aeroviário do Sul baiano. A audiência pública será realizada em 3 de outubro, às 10h, no auditório da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Após o recebimento das contribuições dos interessados, será elaborado o edital de licitação para a administração do aeroporto. A empresa vencedora da licitação será responsável pela concessão do local durante 15 anos, podendo ser prorrogado por mais cinco.

