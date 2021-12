Aeroporto de Ilhéus tem nova administração

O contrato de concessão do Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, com a concessionária Socicam, vencedora da licitação, já foi assinado. A concessionária, que será responsável pela gestão e administração do equipamento na região cacaueira, promoverá a ampliação e melhoria em locais como a pista, o pátio e o terminal de passageiros. O investimento previsto para realização de serviços é de R$ 100 milhões ao longo do prazo de 30 anos de contrato, sendo R$ 30 milhões nos primeiros cinco anos.

O Aeroporto Jorge Amado foi delegado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil à SEINFRA, em 2017, e uma licitação foi aberta em abril deste ano para definir a nova empresa responsável pela gestão do equipamento do Sul baiano. Considerado um dos mais importantes da região, o aeroporto recebe uma média de 700 mil passageiros por ano e opera com voos regulares. Além disso, o local se destaca pela atração de turista e negócios para o Estado.

