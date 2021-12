Aeroporto de Comandatuba terá operação com aviação regular

O aeroporto de Comandatuba, na região do Litoral Sul baiano, recebeu a autorização para iniciar operações com aeronaves com capacidade para até 162 passageiros. A decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de quinta-feira, 15. O equipamento de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) está concessionado à empresa Socicam.

Logo, a decisão permite ao aeroporto, com pista de pouso e decolagem de 30 metros de largura, também operar com aviação regular, além da geral. O objetivo é que com voos regulares no local, o turismo local se desenvolva.

“Agora, a próxima etapa é a de Certificação Operacional do Aeroporto, que está em fase de aprovação pela Anac, e dará validade de cinco anos para a operação com aviões de grande porte no equipamento aeroviário. As companhias aéreas Azul, Gol e Tam já se preparam para disponibilizar voos regulares para a cidade”, explica o secretário de Infraestrutura da Bahia, Marcus Cavalcanti.

