Adolescente é moto a tiros em distrito de Santa Cruz de Cabrália

Um adolescente de 17 anos, identificado como Alan Nascimento Nicácio, foi morto a tiros nesta quinta-feira, 18, na região de Coroa Vermelho, distrito do município de Santa Cruz de Cabrália (distante a 741 km de Salvador), no sul do estado da Bahia.

De acordo com o Radar 64, o jovem teria ido na casa do amigo Magno Luiz Nascimento Pinho, de 38 anos, quando três homens teriam se aproximado e efetuado os disparos contra Alan, que morreu no local. Além da vítima, os tiros ainda acertaram as pernas de Magno e Gésio Ferreira Ramos, de 52 anos, que chegava na residência no momento do crime.

O homicídio ocorreu na rua Carajás, próximo a um estádio que fica na região. Alan tinha participado de uma partida de futebol com amigos momentos antes.

Ainda segundo o site, a suspeita é que o ato criminoso tenha sido motivado por vingança, já que o primo da vítima seria membro de uma facção que domina o tráfico na região. Para as equipes policiais, os dois feridos foram apenas vítimas de bala perdida.

