Adolescente é apreendido por tentativa de homicídio

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante, na segunda-feira, 28, no bairro Alto do Mirante, no município de Ibirataia, no sul baiano, por tentar matar um homem com golpes de machado. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima teve a casa furtada pelo garoto.

De acordo com a titular da Delegacia Territorial (DT) de Ibirataia, a delegada Alessandra Pimentel, “ele tentou matar o homem após tomar conhecimento de que ele havia denunciado o furto”, explicou.

O machado usado para praticar o crime foi aprendido e encaminhado à perícia. O adolescente, que havia sido apreendido no último dia 7 por roubo, tem envolvimento com o tráfico de drogas e outros furtos ocorridos na cidade. Ele está à disposição do Ministério Público (MP).

