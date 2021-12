Adolescente de 15 anos é encontrado morto em Porto Seguro

Um adolescente de 15 anos, identificado como Flávio Júnior Farias Souza, foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira, 12, no bairro Belo Campo, em Porto Seguro.

De acordo com informações do Teixeira Hoje, a polícia afirmou que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. O corpo foi encontrado por policiais militares, após denúncias.

A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

