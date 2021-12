Acidente entre carro e caminhão deixa duas pessoas mortas na BR-101

Duas pessoas morreram e outras ficaram feridas na manhã desta quinta-feira, 24, após um grave acidente na BR-101, em um trecho conhecido como "Fazenda Colatina", entre as cidades de Itamaraju e Teixeira de Freitas (distantes a 740 e 808 km de Salvador, respectivamente), no extremo-sul do Estado.

Segundo informações do Vitória da Conquista Notícias, a colisão envolvendo um carro de passeio e um caminhão vitimou o condutor e um passageiro do veículo menor. O motorista do caminhão foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros também teve que se deslocar para prestar socorro às pessoas que ficaram presas nas ferragens dos veículos.

A Polícia Civil foi notificada sobre o acidente com vítimas fatais e autorizou o levantamento cadavérico dos corpos, posteriormente encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju, onde passarão por exames de perícia.

Não foram informadas as identidades das pessoas mortas na colisão e as equipes policiais ainda estão investigando as causas do acidente.

