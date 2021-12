Acidente com motos deixa duas pessoas mortas em Urandi

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas na noite deste domingo, 4, na BR-122, no município de Urandi, distante 700 km de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas foram identificadas como Edvan Freitas Fagundes, de 22 anos, que conduzia uma Lander | Yamaha, com origem em Espinosa, cidade a 6 km de Urandi, e Jonatas William dos Santos Rocha de 21 anos, que pilotava uma XRE | Honda, com placa de São Paulo.

Ainda segunda o órgão, os homens, que eram moradores de Espinosa, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

adblock ativo