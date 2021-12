Ação pede cassação do prefeito reeleito do município Jussari

O prefeito do município de Jussari, Antônio Valete, reeleito com mais de 74% dos votos válidos, foi processado pelo ex-vereador e candidato a prefeito da oposição, Erisvaldo Moraes (PT), que pede a impugnação do mandato eletivo, por abuso de poder político e econômico. A ação movida conta com o apoio de três funcionários públicos, entre os quais a representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Lidiane das Neves.

Conforme a denúncia o prefeito antecipou o salário de parte dos servidores; contratou centenas de funcionários; e recebeu doações diretas de simpatizantes contratados, apresentando um quadro sinótico com o nome de alguns desses contratados, sendo que em 37 deles consta a observação “há indícios de que recebe auxilio emergencial”.

No processo, o autor relata que o município não teve uma explosão de casos de Covid-19, o que não justificava as eventuais contratações.

O prefeito Antônio Valete replicou que esta é mais uma tentativa de macular a imagem da gestão municipal. “Uma de nossas bandeiras durante praticamente toda a gestão, inclusive nos dias atuais, quando já se passou o período eleitoral, é o pagamento dos servidores em dia. De acordo com os denunciantes, 300 servidores receberam essa antecipação, o que é uma inverdade. Aqui, no município, os pagamentos são feitos a todos os servidores, inclusive parte do 13º deste ano já foi pago antecipadamente".

Entendo que isso assusta porque o pagamento de salários, décimo terceiro e licença prêmio em dia, não eram comuns em gestões passadas. Durante a campanha criamos a nossa vaquinha virtual, divulgada amplamente em nossos canais de comunicação e realizada dentro da legalidade, onde qualquer simpatizante de nossa campanha sendo ele funcionário ou não, poderia realizar doações, somadas, as doações citadas no processo representam um valor irrisório de R$: 170,00 que foram feitas de coração e foram muito bem vindas, acusar os cidadãos de não terem poder aquisitivo para doar tais valores chega a ser deprimente” relatou o prefeito.

O gestor destacou que o município possui o Portal da Transparência e todos os dados referentes aos gastos públicos estão registrados, incluindo a folha de pagamento. (Informações do site Políticos do Sul da Bahia).

