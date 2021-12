Ação de limpeza de praia de Ilhéus marcará o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias

O Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias (20 de setembro), será marcado com a ação “Na onda contra o plástico”, na Praia de São Domingos, em Ilhéus. A atividade, organizada pelo 5º Grupamento de Bombeiros Militares de Ilhéus, acontece neste domingo (22), a partir das 8h, tendo como ponto de encontro a Cabana Iemanjá. Esta é a terceira edição do projeto, que também conta com a parceria da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA).

As ações de limpeza de praia (coleta e separação do lixo), que serão realizadas em todo o mundo neste fim de semana, tem como objetivo conscientizar sobre a problemática do impacto do lixo nos ambientes costeiro e marinho. Para participar das atividades, os organizadores sugerem que as pessoas usem roupas leves, camisa com proteção UV, protetor solar e chapéu. Também devem levar uma garrafa de água.

As Praias de São Tomé de Paripe (Subúrbio Ferroviário), da Boa Viagem (Ribeira), do Buracão (Rio Vermelho), em Salvador, também farão parte da ação.

