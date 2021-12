Ação da PM doa ovos de Páscoa e cestas básicas em Vitória da Conquista

Uma ação da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), por meio da Patrulha Solidária do Comando de Policiamento da Região (CPR-Sudoeste), promoveu a doação de 200 ovos de Páscoa e cestas básicas para moradores carentes na cidade de Vitória da Conquista, a 517 km de Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a entrega dos materiais foi iniciada no sábado, 03. Ainda conforme a pasta, os alimentos foram distribuídos nos bairros de Morada Nova, Panorama, Nova Cidade, Vila América e no assentamento Santos Dias, no bairro de Vila Elisa.

Segundo a coordenadora da Patrulha,os donativos foram entregues às famílias assistidas pela unidade e para outras que, naquele momento, também passavam por dificuldades.

“Com certeza foi uma Páscoa completamente diferente para essas pessoas", disse a oficial. Ela contou ainda que mais 100 ovos serão entregues na comunidade quilombola Oiteiro e no povoado Caiçara, neste domingo, 4.

