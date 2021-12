Ação conjunta localiza mais de 30 kg de cocaína na cidade de Mascote

Pelo menos 31 kg de cocaína foram localizados dentro de um tonel, nesta terça-feira, 23, no município de Mascote, no sul da Bahia, durante continuidade da Operação Nero. A ação foi comandada pelas 7ª e 62ª Companhias Independentes da Polícia Militar (Eunápolis e Camacã), em conjunto com a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).

De acordo com a polícia, as drogas estavam dentro de um tonel, próximo a um imóvel localizado no distrito de Teixeira. Ninguém foi encontrado no local, mas as buscas continuam.

Além dos entorpecentes, também foram apreendidos dois carregadores para pistola calibre 9mm. Todo material foi apresentado na 23ª Coorpin de Eunápolis.

adblock ativo