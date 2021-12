Abertas as inscrições para etapa do Mundial de Surf em Itacaré

Estão abertas as inscrições para a etapa do Mundial de Surf QS1.000 Masculino e Feminino, que acontece entre os dias 18 e 21 de outubro, na Praia da Tiririca, em Itacaré. Os interessados em participar do eventro realizado pela World Surf League (WSL) devem se inscrever através do site World Surf League . De acordo com os seus organizadores, este ano o campeonato traz como diferencial a promoção de uma série de ações educativas voltadas para a conservação da natureza e a sustentabilidade, visando a conscientização da população para as questões ambientais.

A etapa do Mundial de Surf de Itacaré vai trazer para a cidade surfistas de vários países, colocando mais uma vez o município como uma referência internacional do esporte. Durante o evento, entidades ambientais e a Associação de Surf de Itacaré, em parceria com as Secretarias de Meio Ambiente e da Educação, irão envolver estudantes das redes públicas e particulares e os próprios participantes do evento com ações educativas, como palestras, atividades de coletas, exposições artísticas e plantio de mudas, mostrando a importância da preservação do meio ambiente.

Em paralelo ao evento esportista internacional, vai acontecer o Itacaré Surf Music 2018. Trata-se de um festival de música que reúne atrações nacionais, a exemplo de Maneva e Ponto de Equilíbrios, entre outras bandas.

