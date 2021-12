6º Festival Gastronômico Sabores de Itacaré traz renomados chefs de cozinha

A sexta edição do Festival Gastronômico Sabores de Itacaré, que começa nesta quinta-feira (25) e prossegue até domingo (28), no município do Sul baiano, chega com a novidade da criação do Circuito Gastronômico na Orla de Itacaré com feira gastronômica; armazém do chocolate e produtos regionais; cozinha show com chefs convidados; feira da agricultura familiar; feirinha de artesanato e economia criativa; lançamento dos roteiros gastronômicos; e apresentações culturais e shows musicais, entre os quais o da cantora Maria Gadú. O evento tem o objetivo de valorizar a Agricultura Familiar, a gastronomia de raiz e os roteiros gastronômicos da região.

O evento contará com as participações de renomados profissionais da cozinha e 42 estabelecimentos, com mais de 50 pratos inscritos, entre entrada, prato principal e sobremesa. Entre os restaurantes participantes estão nomes como Banana´s Café Gourmet, Cabana Corais, Coco Pimenta Gastro Bar, Espaço Brasil Restaurante, Itacaçaí, Itacarezinho Restaurante, Restaurante Sabores da Terra (Hotel Ecoporan), Restaurante Manga Rosa, Restaurante Sabores da Bahia, Txai Resort e Terra Boa Hotel Boutique, com opções que variam de R$ 7 a R$ 90.

No festival, os restaurantes são convocados a se apropriarem da criatividade na elaboração dos pratos que, obrigatoriamente, devem conter ingredientes da Agricultura Familiar regional. Entre os participantes estão chefs renomados como Ícaro Rosa, Clécio Campos, André Otero, Henrique Cruz, Paulo Melo, Júnior França, Marice Rocha, Leleco, Fabi, Frederico Zoppas, Jô, Lelo, Paulo Pinto e Marly Catarina.

Abertura – Na abertura do evento, se apresentarão três nomes da Gastronomia nacional. A baiana Marly Catarina, natural de Itacaré, é proprietária do Café com Cacau, onde produz mais de vinte itens feitos com cacau orgânico: desde geleias, mel líquido, trufas, bolos, patês, milk shakes, e chocolates quentes até o tradicional café com cacau. Os primeiros bombons de chocolate produzidos por Marly surgiram há pouco mais de 12 anos. Já Ícaro Rosa, que é formado pela Faculdade Estácio de Sá, começou a carreira estagiando na rede Pestana de hotéis e chefiou grandes e renomados restaurantes do Rio de Janeiro, como os restaurantes Irajá Gastro, Formidable e o do Hotel Santa Teresa. Hoje é o chefe proprietário do restaurante Jiló localizado em Itacaré.

Outro participante na inauguração do evento é o chef mineiro Clécio, que é fã da gastronomia regional e traz a cozinha brasileira de raiz. Já estagiou com grandes chefs de Minas Gerais e fez vários cursos, até chefiar diversos restaurantes premiados. No Restaurante Itacarezinho apresenta “uma culinária simples, sofisticada e, ao mesmo tempo, surpreendente”, conforme seus seguidores.

Cozinha Show – O sábado da cozinha show terá como destaque o chef paulista André Otero, que é cozinheiro, padeiro e confeiteiro, graduado em Gastronomia. Suas habilidades conquistaram o mundo através de sua arte, palestras e aulas-show. Condecorado como Discipulo de Escofier, pelo “respeito à cozinha francesa”, André Otero atuou no Ritz Hotel, em Paris, e na Embaixada do Brasil na França, por três anos. Graduado em conceituadas escolas internacionais, ele deixou sua marca, também, nas redes New York Plaza e Hotéis Biltmore Los Angeles e Miami, nos EUA. Participou, ainda, dos maiores eventos do mundo da Gastronomia, como o Le Etoile de Mougins, em Mônaco. Coordenador da Rede Iga Instituto Gastronômico das Américas, que tem 130 escolas em cinco países, André é formado em cozinha intermediaria e pâtisserie, na Escola Cordon Bleu.

Pratos – O evento contará com pratos como Camarão Ouriçado: camarão empanado na tapioca com vatapá de ouriço e molho lambão; Acarajé Mississipi: bolinho crocante de siri catado; Arroz ao perfume de cidreira; Salada de couve, rúcula, manga, melancia, cebola marinada no açúcar, acompanhado na manteiga de limão, molho agridoce picante e vinagrete de cacau; e Pizzas Brotinhos de Banana: mini-pizzas de flores de banana verde cobertas com queijo com molho barbecue e opções de frango, camarão, jaca, carne seca.

O Festival Gastronômico Sabores de Itacaré é uma realização da Prefeitura de Itacaré, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, e conta com os patrocínios das secretaria estaduais de Turismo e de Desenvolvimento Rural, por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR), do Governo da Bahia. O Festival tem, ainda, os apoios do Sindicato Patronal de Hospedagem e Alimentação de Itacaré, da Faculdade Madre Thais, do Instituto Gastronômico das Américas (IGA), do Ertour, do SENAC e da Cervejaria Eisenbahn.

Serviço:

6º Festival Sabores de Itacaré

Dias: 25 a 28 de julho

Apresentação para o trade

Onde: Orla de Itacaré (localizado a 249 km de Salvador)

Horário: a partir das 17 horas

Aberto ao Público

