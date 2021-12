4º Festival de Forró de Itacaré recebe Geraldo Azevedo

Uma das maiores referências da música nordestina, com mais de 50 anos de carreira, o cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo está confirmado no 4º Festival de Forró de Itacaré. O evento, que é aberto ao público e gratuito, será realizado entre os dias 9 e 11 de abril, na Praia da Coroinha, na orla da cidade, e contará, também, com nomes como Elba Ramalho e o próprio Targino Gondim, idealizador do projeto.

O artista sobe ao palco no sábado (11/4), trazendo no repertório os sucessos da sua longa e bem-sucedida carreira, como "Dona da Minha Cabeça", "Dia Branco", "Moça Bonita" e "Táxi Lunar", entre outros igualmente consagradas e os tornou um ícone da música brasileira.

O festival conta, ainda, com uma grande programação, com shows gratuitos, comidas e bebidas típicas, aulões de forró e o Arrastão da Rural Elétrica, além dos os fins de tarde com forró na Cabana Corais. Todos os dias, antes dos shows do palco maior, tem programação de frente para o mar. Em uma das praias mais bonitas de Itacaré, a da Concha, na Cabana dos Corais, às 16 horas, o curador do evento convida os amigos para um por do sol com música.

A produção do evento informa que, entre as atrações já confirmadas, destacam-se Quinteto Sanfônico do Brasil, Rennan Mendes, Marquinhos Café, Sebastian Silva, Gel Barbosa, Trio Baianado, Aran e os Baiunos, Trio Forró Mais Eu, Baião de Luzia, João Sereno, Nilton Freitas, Reginaldo Natureza, Marcos Abaga, DJ Xuxa, Terno e Chinela, Forró Souns, Donaliel, Vitor Maria, Verlando Flor Serena, entre outros estão confirmados.

O Festival de Forró de Itacaré é uma realização da Prefeitura de Itacaré, da Produtora Toca Pra Nós Dois e do Governo da Bahia, com o apoio da Bahiatursa e Secretaria de Turismo.

