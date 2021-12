1° Festival Orgulho Negro movimenta Morro de São Paulo

Começa nesta sexta-feira (24), em Morro de São Paulo, a primeira edição do Festival Orgulho Negro, que tem como objetivo incrementar o turismo e a cultura em um dos principais destinos turísticos da Costa do Dendê. O Festival, que segue até sábado, 25, e tem como tema “Tributo a Zumbi dos Palmares”, é gratuito e promete movimentar ainda mais a região.

Com o festival, a expectativa dos organizadores e do trade é de um incremento na taxa de ocupação da rede hoteleira. A pousada Pasárgada, por exemplo, atingiu ocupação máxima para os seus 18 quartos, assim como a pousada Bahia in, que chegou a 100% de reservas para o período do evento.

“Com a ocupação média de 90% para o setor hoteleiro a expectativa é de sucesso total para o evento. Estimamos cerca de 2.300 pessoas para os dois dias”, comemora o secretário municipal de Turismo, Edson Caporazzo.

O evento, que conta com o apoio da Secretaria do Turismo da Bahia (SETUR), tem a curadoria de Pauline Souza e Tiago Ramos, que pretendem, por meio de sua realização, divulgar a cultura afro e incentivar o orgulho negro.

Programação

Nesta sexta-feira (24), a socióloga Tâmara Azevedo, coordenadora de Turismo Étnico da Superintendência de Serviços Turísticos da SETUR, ministra uma palestra sobre Turismo Étnico-afro e Indígena no Clube da Sororoca, das 11h às 18h.

No sábado (25), a associação AMOSP de artesãos abre o evento com a feira de produtos artesanais, às 17h. O festival segue com apresentações de grupos de dança afro, recital de poesias, grupos de capoeira e a banda Dona Tita, que encerra a noite.

adblock ativo