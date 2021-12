1º Festival de Mariscos de Boipeba acontece neste fim de semana

Começa neste sábado (29) e segue até domingo (30), a 1ª edição do Festival de Mariscos de Boipeba, no município de Cairu. Camarões, lagostas e mariscos serão as grandes atrações do evento, que será realizado na Praia de Moreré, das 16h às 22h, no sábado, e das 8h às 16h, no domingo.

O festival é realizado pela Faceva com o apoio da Bahia Pesca - empresa vinculada à Secretaria de Agricultura -, que doou 15 kits contendo caixas térmicas, aventais, toucas e luvas, e emprestou 15 barracas para proteger os comerciantes e seus produtos.

adblock ativo