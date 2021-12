Um pessoa morre e quatro ficam feridas em acidente na BR-101

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas nesta quarta-feira, 6, após um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta na BR-101, em trecho do município de Santo Antônio de Jesus (distante a 192 km de Salvador), no Recôncavo Baiano.

De acordo com o Blog do Valente, o carro de grande porte teria colidido com um veículo, modelo Fiat Doblô, que perdeu a direção e terminou capotando após invadir um canteiro central da rodovia.

Por conta da colisão, uma mulher foi arremessada para fora do veículo, vindo a óbito. As outras quatro pessoas, sendo duas crianças, que estavam no veículo e ficaram feridas foram encaminhadas para hospitais na região.

Equipes da Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e SAMU foram deslocadas e estiveram no local do acidente para auxiliar no resgate dos envolvidos.

