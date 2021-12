Um mês após instalação, sismógrafos registram 240 tremores na Bahia

Após um mês de instalados em sete cidades baianas, os equipamentos da rede sismográfica detectaram cerca de 240 tremores de baixa intensidade.

Os equipamentos foram colocados nas cidades de Amargosa, Brejões, Elísio Medrado, Laje, Mutuípe, São Miguel das Matas e Ubaíra, localizadas no Vale do Jiquiriça e no Recôncavo Baiano.

O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) está realizando o acompanhamento dos resultados dos equipamentos, que monitoram atividades sísmicas na região em tempo real.

A Defesa Civil do Estado (Sudec) e das prefeituras locais auxiliaram na instação dos sismógrafos.

adblock ativo