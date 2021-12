Suspeito de tráfico é preso com nome falso e transportando 14 Kg de cocaína

Um suspeito de tráfico foi preso apresentando nome falso e transportando quase 14 quilos de cocaína na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo baiano. O caso aconteceu na última quarta-feira, 23. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a apreensão, o prejuízo ao narcotráfico é de quase R$ 1,7 milhão.

As diligências iniciaram quando as forças policiais, por meio de análise criminal, mobilizaram ações para averiguar denúncia de tráfico de drogas. As equipes deslocaram para o trecho da rodovia e visualizaram o veículo suspeito na altura do quilômetro Km 260 da BR 101, quando teve início um acompanhamento tático.

Assim, policiais interceptaram a caminhonete Strada já na BR 420, em trecho do município de Santo Amaro. Durante a abordagem, o motorista de 44 anos, entregou a carteira de habilitação e desconfiados os policiais resolveram fazer uma averiguação no documento, quando descobriram que ele tentou se passar com o nome do irmão, o que foi logo constatado ser uma informação falsa.

Na entrevista, as equipes estranharam o comportamento e a história contada pelo condutor e ao vistoriar a caminhonete, encontraram a droga escondida em compartimento oculto do carro, que após o teste com reagentes químicos, confirmaram se tratar de cocaína pura (cloridrato).

A ocorrência conjunta foi registrada na Delegacia da Polícia para os procedimentos cabíveis. Além de responder por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), o homem responderá também por falsidade ideológica, crime previsto no art. 307 do Código Penal.

