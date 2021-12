Setur assina protocolo de intenções para o georreferenciamento do Rio Paraguaçu

O protocolo de intenções para a realização de estudos com vistas à construção de uma rota navegável para embarcações de esporte e lazer, entre a localidade de Barra do Paraguaçu e o município de Cachoeira, será assinado neste sábado, 3, pelo secretário de Turismo do Estado, Fausto Franco.

Este georreferenciamento conecta-se às ações do Prodetur Bahia. Com isso, prevê, entre suas 12 intervenções náuticas, a construção de um terminal turístico no município do Recôncavo Baiano.

A navegação pelo Rio Paraguaçu até Cachoeira está prevista no projeto de roteirização náutica da Baía de Todos-os-Santos pelo Prodetur, desenvolvido pela Secretaria do Turismo do Estado (Setur). Além disso, o trecho é considerado de difícil navegabilidade, em especial para barcos de calado mais profundo, devido ao assoreamento, após a construção da Barragem de Pedra do Cavalo.

“O nosso objetivo é a construção de uma rota navegável que permita chegar a Cachoeira com mais segurança, observando aspectos como condições de maré, profundidade e calados de embarcações”, afirma o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco.

Os dados do estudo de georreferenciamento de latitudes e longitudes nas margens do rio, indicando a situação de profundidade e risco, serão necessários para facilitar a navegação. Com a apresentação cartográfica, será traçado o trajeto geral da rota e as condições para seu uso correto.

