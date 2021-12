Prefeitura de Lauro de Freitas inicia operação contra eventos de Réveillon

A prefeitura de Lauro de Freitas inicia à meia-noite desta quinta-feira, 31, a Operação Réveillon, que tem o objetivo de evitar aglomerações e eventos festivos na virada do ano. A ação se inicia às 23h59 e vai até 03 de janeiro.

“Nosso objetivo é monitorar a cidade inteira, garantindo que as medidas de combate ao coronavírus sejam respeitadas. Montamos essa operação pensando nas características e necessidades de cada região. Manteremos diálogo com a população, para conscientizar e alertar. Mas, quando necessário, também haverá punições para aqueles que insistirem em descumprir as normas”, destacou o secretário de Trânsito e Transporte (SETTOP), Smith Neto.

No dia 31, a prefeitura decidiu fechar os estacionamentos que ficam em frente ao Centro Pan Americano de Judô, no bairro Ipitanga. Em Vilas, está programada uma blitz educativa, com acesso controlado para moradores, bloqueio no entorno do Clube de Vilas e implantação de barreiras nos acessos às praias.

Já em Buraquinho, as restrições educativas estarão em vigor até as 16h, horário a partir do qual serão iniciados os bloqueios. O estacionamento de veículos na região está proibido durante o período da operação. As barracas de praias também serão monitoradas e têm permissão de funcionamento até as 17h.

