Prefeitura de Cachoeira proíbe entrada de não residentes para evitar aglomerações

Durante o período de festas juninas, a cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, não permitirá a entrada de não-residentes. A medida foi tomada pela Prefeitura para evitar aglomerações, típicas do período. O acesso à cidade só voltará a ser permitido a quem não apresentar comprovante de residência do município após o dia 29 -----------------------------------------------------1de junho.

A medida foi estabelecida por meio de decreto que contém restrições para evitar a disseminação da covid-19 na cidade. Além da proibição de entradas, também haverá limitações ao comércio, que só poderá funcionar até às 18h de 23 a 29 de junho. O toque de recolher no município é de 20h até as 5h do dia seguinte.

No São João (24 de junho) e no dia seguinte, apenas os serviços essenciais poderão funcionar. Farmácias e postos de combustivéis até as 20h; supermercados e padarias até as 18h; hospitais, urgências e funerárias terão funcionamento 24h; e delivery de alimentos até as 23h.

Além disso, a Prefeitura proibiu a guerra de espadas e fogueiras. A venda de licores está autorizada apenas nos centros de distribuição, mas com a proibição do consumo da bebida alcoólica no local.

adblock ativo