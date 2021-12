Ministros do Turismo e da Cidadania visitam Cachoeira

Nessa segunda-feira, 28, a cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, recebeu a visita do ministro da Cidadania, João Roma; do ministro do Turismo, Gilson Machado; do Secretário Especial da Cultura, Mário Frias; e de representações do Iphan e da comitiva.

Na oportunidade, a prefeita Eliana Gonzaga (Republicanos) apresentou demandas do município, além de projetos a serem desenvolvidos com o apoio dos ministérios para o desenvolvimento do turismo e da acessibilidade em patrimônios, dentre outras ações.

Em seguida, a comitiva visitou a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário e a Igreja dos Remédios, a qual já conta com um projeto aprovado para a revitalização. Os ministros se comprometeram a atuar em prol das demandas apresentadas para o avanço do município.

O ato contou com a presença de secretários, vereadores e colaboradores da gestão.

