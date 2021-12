Homicida morre e traficante é preso durante operação da polícia em Cachoeira

Um foragido da Justiça morreu, na manhã desta sexta-feira, 19, durante a Operação Cidade Heroica, deflagrada pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin) na cidade de Cachoeira, no Recôncavo baiano. A ação policial cumpre 11 mandados de busca e apreensão, em imóveis utilizados por traficantes de drogas.

Segundo a Polícia Civil, no momento do cerco a uma casa, no bairro Alto do Cruzeiro, o criminoso natural de Feira de Santana, que havia praticado homicídio na cidade de Cachoeira e possuía mandado de prisão em aberto, efetuou disparos contra os investigadores. Houve confronto e o foragido da Justiça acabou ferido. Ainda segundo a polícia, ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um revólver calibre 38 e munições foram apreendidos.

Os policiais civis cumpriram ainda ordens de busca nos bairros de Cucui, Vila de São Benedito, Caquendi e Baixa da Olaria, além das localidades de Ladeira Manoel Vitório e Vila 25. Em um dos imóveis, um traficante foi flagrado com um revólver calibre 38, munições de calibres 38 e 12, além de porções de crack e cocaína. O criminoso se rendeu e acabou preso em flagrante.

Cidade Heroica

Além dos cumprimentos de mandados, 110 policiais de unidades do interior e de Salvador procuram alvos com mandados de prisão. As casas foram mapeadas após ações de inteligência e denúncias anônimas.

Participaram da operação Cidade Heroica, equipes da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati), do Departamento de Polícia do Interior, da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin / Santo Antônio de Jesus), da Delegacia Territorial (DT) de Cachoeira, da 1ª Coorpin / Feira de Santana, da 3ª Coorpin/Santo Amaro, do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE), além da Superintendência de Inteligência (SI) da SSP.

Os cães Jade (Cocker Spaniel) e Hoss (Pastor Alemão) da Coordenação de Operações Especiais (COE) auxiliaram nas buscas dos entorpecentes.

