Festa da Boa Morte tem início em Cachoeira

A abertura da secular Festa da Boa Morte, no município de Cachoeira, foi marcada por uma missa, celebrada na noite de terça-feira (13) em homenagem às irmãs que já faleceram. O tradicional evento, mantido sob o manto da fé e da luta de mulheres negras pela libertação dos seus irmãos escravos, prossegue até sábado (17), com apoio do Governo do Estado. Cerca de 6 mil pessoas deverão ser atraídas para acompanhar as cerimônias e expectativa da Secretaria do Turismo do Estado (SETUR) é de que a taxa de ocupação da rede hoteleira chegue a 100% na quinta-feira (15), dia da procissão pelas ruas de Cachoeira e missa de corpo presente da Nossa Senhora da Boa Morte.

Vestidas de branco, as 32 mulheres que integram a Irmandade da Boa Morte saíram em cortejo da Igreja da Nossa Senhora da D’Ajuda, acompanhadas pela imagem da Nossa Senhora da Boa Morte, com destino à capela que leva o nome da homenageada na festa. A missa foi celebrada pelo padre Hélio Vilas Boas, que falou sobre o momento de comunhão e acolhimento. “A igreja, em nome de Cristo, parte do princípio que evangelizar é acolher. Como igreja, nós precisamos aprender a acolher e acolher bem, porque todos são acolhidos igualmente e sem acepção de pessoas no reino de Deus. A iniciativa das irmãs pede da igreja a abertura e a comunhão para celebrar com elas aquilo que, para elas, é o depósito de fé. A cada ano, elas se esmeram para fazer bem esta festa, com dignidade, do jeito delas, com sua cultura, e cabe à igreja respeitar, apoiar e viver este momento de riqueza da fé cristã-católica”.

Após a missa, foi servida uma ceia com peixe, pão, arroz, salada e vinho. Em respeito a Nossa Senhora da Boa Morte, é proibido o consumo de carne vermelha neste dia, que marca o período de convalescença da santa. Foram preparados 150 quilos de peixe para consumo das irmãs e do público que acompanhou o cortejo.

Membro da irmandade há mais de dez anos, a professora Nice Santos herdou da mãe o amor e a dedicação à Nossa Senhora da Boa Morte. “Hoje é o dia que Nossa Senhora começa a adoecer e vestimos branco em homenagem a ela. O nosso ato de fé na missa é uma homenagem às nossas irmãs. Eu me sinto muito honrada e orgulhosa por estar nessa Irmandade, que é a minha vida e a minha história. Eu cresci aqui, ajudando a minha mãe”, contou.

Acompanhando um grupo alemão de estudantes universitários, a professora Katrin Ferbemann expressou o seu encantamento pela festa. “Já estive na Bahia algumas vezes e amo este Estado. Já tinha ouvido falar da Festa da Boa Morte, mas é a primeira que participo. Tenho muito orgulho de dizer que vim da Alemanha para conhecer esta festa, que provoca sensações tão diferentes em nós. Não sei descrever o que estou sentindo aos assistir esses rituais”.

