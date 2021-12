Dupla é presa com duas pistolas e munições durante blitz na BR-101

Dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira, 14, durante uma blitz na BR-101, trecho do município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe realizava uma fiscalização na altura do km 265 da rodovia, quando deu ordem de parada a um veículo Toyota/Corolla, com dois ocupantes. Durante a abordagem, os homens apresentaram nervosismo e contradições nas respostas.

Ainda conforme o órgão, após realizarem uma vistoria no carro, foram encontradas uma pistola calibre 380mm; uma pistola calibre 9mm; 16 munições e 5 carregadores para munição.

Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão aos homens e eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária, para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis.

