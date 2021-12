Construção do terminal náutico às margens do Rio Paraguaçu tem início em Cachoeira

As obras de construção do terminal náutico de Cachoeira, com implantação do canteiro às margens do Rio Paraguaçu, tiveram início na quinta-feira, 15. O projeto tem investimento em torno de R$ 3,3 milhões.

Além da construção do terminal, que contará com ponte de acesso, ponte móvel e flutuante principal, o projeto prevê toda a requalificação urbanística e paisagística do seu entorno, como jardins, plantio de árvores, obras de drenagem das águas pluviais para preservar toda a pavimentação que será realizada no local, bem como iluminação pública, dentre outras intervenções.

Realizado com recursos do Prodetur Nacional – Bahia, financiado através do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) -, que executa mais outras 12 obras ao longo da Baía de Todos-os-Santos (BTS). O programa, desenvolvido pela Secretaria do Turismo do Estado (Setur), beneficia 18 municípios que fazem parte desta importante zona turística.

O Rio Paraguaçu nasce no município de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, segue em direção norte pelos municípios de Ibicoara, Mucugê e Andaraí e muda de direção para oeste e leste, atravessando o município de Cachoeira e desembocando na Baía de Todos-os-Santos, entre Maragojipe e Saubara.

