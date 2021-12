Vida dedicada à missão de cuidar das pessoas

Quando ainda cursava a Escola Primária (hoje, Ensino Fundamental), na cidade baiana de Livramento de Nossa Senhora, sua terra natal, o garoto Leodegário Tanajura Matias, batizado com o prenome do pai, escreveu no seu caderninho: “Vou ser médico”. Entregou a anotação à sua mãe, dona Antônia, que a guardou até a sua morte, aos 85 anos. A profecia do menino obstinado se fez valer em 1970, quando foi diplomado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), depois de muita dedicação e determinação. No ano seguinte, o convite para trabalhar no município de Conceição do Coité rendeu ao então recém-formado uma história que já dura quase 50 anos. Ao longo do ofício médico, ainda em exercício, Dr. Matias (como é conhecido no ambiente de trabalho), 74 anos, conquistou uma legião de pacientes que o reverencia pela sua total entrega à missão de cuidar das pessoas e de promover a saúde.

Clínico e ginecologista, especializado, também, em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Dr. Matias fez da Medicina uma missão de vida, exercida com “amor, dedicação e respeito, principalmente pelos mais humildes”, como descrevem os seus pacientes. A estudante de Pedagogia Gisele Taís Carvalho, 36 anos, residente em Conceição do Coité, conta que Dr. Matias foi o seu primeiro e único ginecologista. “Ele me atende há 20 anos e já fico imaginando o dia em que resolver se aposentar. É aquela pessoa de energia boa, educado, sensível, que escuta a gente como um psicólogo. É um médico atualizado, competente, atencioso, disponível, humano... muito diferente da maioria, que só visa ganhar dinheiro. Só para se ter uma ideia, quando tive a minha filha Lara, há 11 anos, vivia um período de dificuldades e teria que fazer uma cesárea, em um hospital particular. Fiquei desesperada! Ele já me acompanhava no pré-natal e me tranquilizou: vou fazer o seu parto sem custos, você só terá que arcar com os do hospital. Realmente, Dr. Matias não existe!”.

No consultório médico, em Conceição do Coité, o braço direito do médico, há 15 anos, é a secretária Evanice Carvalho da Silva. “Dr. Matias é um anjo, um pai para mim, me trata como se eu fosse da família dele, nem parece que é meu patrão. Os pacientes têm uma verdadeira adoração por ele, acho que é porque ele dedica a profissão com muito amor. As consultas dele duram uma média de 50 minutos e o doutor não faz distinção social: o tratamento é sempre igual. Deus queira que ele continue tendo muita vitalidade e lucidez para continuar atendendo por muitos mais anos, porque o que mais os pacientes temem é que ele se aposente”, conta Evanice, que é sobrinha de Lindaura Carvalho, 63, cozinheira do médico há quase 20 anos. “Minha tia mata e morre por Dr. Matias. Tem uma verdadeira paixão por ele. Cuida dele como a uma criança e ele, por sua vez, costuma dizer: “Ah, Lindaura, não sei o que seria de mim sem os seus cuidados tão maternais”.

Entre os seus

No meio familiar, Dr. Matias é simplesmente “Leo”, mas nem por isso deixa de ser médico em seus momentos de lazer e descanso. A irmã mais velha, Leônia, 78 anos, conta que o requisita constantemente para qualquer orientação clínica ou para que dê o seu aval sobre a avaliação emitida pelos seus médicos de rotina. “Sempre mostro as receitas e os resultados de exames a ele porque confio demais. Ele é um médico que nunca se acomodou; até hoje estuda todos os dias. Leo é extraordinário, é um ser humano especial e um profissional de uma bondade sem fim”.

A esposa Lúcia Matias diz que é suspeita para falar do marido, mas atesta: “Ele é um ser humano exemplar: como médico, como esposo, como pai, como tio. Tenho muito orgulho de ele ter construído uma história de vida tão bonita e digna”. O advogado Marcelo Matias, sobrinho e afilhado de “tio Leo”, também o reverencia: “Tenho a honra e o orgulho de ter como padrinho um dos seres humanos mais espetaculares que conheço. A sua lealdade e companheirismo, aliados à prontidão aos familiares e aos seus pacientes, só enobrecem o seu caráter. Devo muito a ele a minha trajetória de vida”.

Na Fazenda Coqueiros, em Livramento, no Sudoeste baiano, onde nasceu e foi criado ao lado de oito irmãos, Dr. Matias conta que os pais de origem modesta – o pai foi agricultor e a mãe, dona-de-casa – foram os seus maiores exemplos de vida. “Eles me transmitiram valores que cultivo ao longo da minha vida. E através da Medicina, que para mamãe, inicialmente, pareceu-lhe um sonho 'alto', pude exercer esses ensinamentos familiares e sou muito grato por terem sido eles os meus grandes incentivadores, durante os meus longos anos de estudos. Agradeço a Deus por ter conseguido construir uma trajetória comprometida com a vida humana, bem como a todos que me acolheram e acolhem em Conceição do Coité e confiaram e confiam no meu trabalho. Espero poder continuar trabalhando ainda por alguns anos”, declara o pai dos também médicos Bruno e Leo Matias e da publicitária Janaína Lanes.

Serviço pioneiro

A carreira, iniciada há 47 anos, poderia ter tomado um outro rumo se tivesse ido para o Rio de Janeiro cursar uma pós-graduação em Ginecologia e Obstetrícia, para a qual tinha sido aprovado. Ter optado por aceitar o convite para trabalhar em Conceição do Coité, tão logo foi graduado, diz, nunca o trouxe arrependimentos. “Faria tudo novamente. Vim para Coité atendendo ao chamado do colega e amigo Luiz Carlos da Mota Santos. Eu, ele e Dr. Pinheiro formamos uma equipe médica do Hospital Regional da cidade. Prestávamos assistência médico-cirúrgica a toda a região sisaleira. Coité, inclusive, foi a terceira cidade baiana a contar com um serviço de ultrassom, ficando atrás apenas de Salvador e Feira de Santana, na época. Refiro-me a 1984, quando instalamos um equipamento R1000. Muito antes, em 1974, já havíamos instalado o primeiro serviço de Eletrocardiograma (EGG) na cidade”, relata Dr. Matias que, também, atuava na clínica Ultra Diagnóstico, em Salvador, hoje a cargo do filho Bruno Matias.

