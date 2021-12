Vice-prefeito de Cícero Dantas solicita pavimentação asfáltica para o município

O vice-prefeito de Cícero Dantas, Jean Carlos Nunes, participou de audiência com o secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN), cujo objetivo foi aproximar, ainda mais o município com o Governo do Estado, buscando atrair novos investimentos e obras para dinamizar a economia de Cícero Dantas. Além disso, o vice-prefeito solicitou a reforma da pavimentação asfáltica desde a Estação Rodoviária até a rodovia BR-110 e agradeceu ao Estado pela perfuração e instalação de um poço artesiano na comunidade de Estrelo.

