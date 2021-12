Vaquejada de Serrinha 2018 inicia venda de ingressos

Começou hoje a venda de ingressos para a 22ª edição da Vaquejada de Serrinha. A partir de agora, quem adquirir o passaporte para os três dias de festa, na modalidade “no escuro”, não saberá a grade de atrações, porém, pagará um valor mais em conta. A vaquejada, considerada uma das maiores do Brasil, acontecerá entre os dias 6 e 9 de setembro, no município de Serrinha, distante 170 KM de Salvador.

Em breve, as atrações serão anunciadas para compor a grade oficial do evento. O passaporte ‘no escuro’, com valor promocional, em até 10x sem juros em todos os cartões de crédito, pode ser adquirido pelo site oficial do evento: vendas.vaquejadadeserrinha.com.br. Outra forma de pagamento é por carnê, presencialmente no escritório do Parque Maria do Carmo.

O passaporte antecipado é por tempo limitado e pode aumentar a qualquer momento. Os valores atuais são: passaporte Pista Meia: R$130; passaporte Camarote Vip: R$270; passaporte Camarote Vou Sim (open bar): R$ 580; e passaporte Pista Inteira: R$260. Além de Serrinha, haverá também um local para troca do ingresso em Salvador.

Mais informações: (71) 9.9956.2455 / (75) 3261-3444

adblock ativo