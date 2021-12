UNIJORGE abre vaga para coordenador de Polo de Ensino em Ribeira do Pombal

O Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE) abriu vagas para o cargo de coordenador de Polo – Educação a Distância, no município de Ribeira do Pombal. Para se candidatar, o interessado terá que ter formação superior completa e experiência em informática. O selecionado para a vaga fará o acompanhamento das atividades acadêmicas e administrativas do Polo de Ensino; fiscalização e logística de provas presenciais; entrega de livros; realização de eventos e treinamentos; e captação e retenção de alunos. O currículo deverá ser encaminhado para curriculo@unijorge.edu.br, até o dia 20/4, informando no assunto do e-mail “Seleção Coordenador de Polo – Cidade Ribeira do Pombal”.

