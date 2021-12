Unidade Móvel de Atendimento da Defensoria Pública estará em Valente

O município de Valente recebe a Unidade Móvel de Atendimento da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA), entre os dias 19 e 20 de setembro, na Praça Getúlio Vargas, mais conhecida como Forródromo, no centro. A população será contemplada com serviços de orientação jurídica, resoluções extrajudiciais e exames de DNA gratuitos para a investigação de paternidade.

O horário de atendimento será das 8 às 12 horas e das 13:30 às 16 horas, por ordem de chegada. Entre os documentos básicos que devem ser apresentados para o atendimento estão RG, CPF, comprovante de residência e todos os documentos necessários para a resolução da demanda.

