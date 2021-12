Unidade móvel da Hemoba percorre sertão baiano até sábado

O Hemóvel, unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), marcará presença nos municípios de Barrocas, nesta quarta (18) e quinta-feira (19), e em Serrinha, na sexta (20) e no sábado (21). Nesta terça-feira, o Hemóvel atendeu à população de Feira de Santana. "Doar sangue é simples, rápido e seguro", asseguram os organizadores da ação. O organismo repõe o volume de sangue doado nas primeiras 24 horas após a doação e todo o material utilizado na coleta, garantem, é descartável, eliminando qualquer risco de contaminação para o doador.

Em Barrocas, o Hemóvel atenderá à população das 8h às 16h, na Praça São João, em frente à Igreja Matriz, no Centro. Já os moradores de Serrinha que desejarem fazer doações deverão comparecer à Praça Luiz Nogueira, também das 8h às 16h, onde a unidade móvel estará estacionado.

Para ser um doador, o candidato deve ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal) e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional. Além disso, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, sendo necessário estar bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura. Candidatos à doação de sangue que tenham sido vacinados recentemente contra a gripe ficam inaptos por 48 horas, a contar da data da vacinação.

A Hemoba dispõe, no momento, de três unidades móveis, sendo duas na capital e uma no interior, além de 21 unidades fixas em Eunápolis, Barreiras, Alagoinhas, Brumado, Camaçari, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Valença.

