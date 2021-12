Uauá e Curaçá serão contemplados com o Projeto Cisternas

Os municípios de Curaçá e Uauá serão beneficiados pela nova etapa do Projeto Cisternas. A tecnologia, desenvolvida pelo Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONTESF), por meio de convênio com o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), tem a capacidade de captar e armazenar até 16 mil litros de água, possibilitando que as famílias de áreas rurais continuem tendo acesso à água de qualidade, mesmo durante a estiagem.

O presidente do CONTESF e prefeito de Canudos, Genário Rabelo explica que o Projeto Cisternas tem o objetivo de universalizar o acesso à água nos municípios que compõem o Território do Sertão do São Francisco, garantindo a convivência digna e produtiva com o semiárido. Ainda segundo ele, o consórcio já entregou mais de 2.500 tecnologias sociais, entre cisternas para consumo humano, cisternas de produção e barreiros-trincheira. “As comunidades rurais de Uauá e Curaçá já contam, hoje, com mais de 650 dessas tecnologias, afirma.

O Projeto Cisternas contemplará também os municípios de Juazeiro, Sobradinho, Casa Nova, Sento-Sé e Canudos. "O CONSTESF vem atuando desde 2015 com esta tecnologia, beneficiando milhares de famílias. Esta nova etapa vai levar ainda mais dignidade para o campo, com a meta de entregar centenas de cisternas, que garantirão água de qualidade para beber e cozinhar", declarou o dirigente do consórcio.

