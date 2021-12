Trezena de Santo Antônio tem início em Canudos

Começaram na sexta-feira (1) e seguem até o dia 13 as celebrações religiosas e apresentações musicais em comemoração a Trezena de Santo Antônio no município de Canudos.

Com o tema “Em Cristo, somos todos irmãos” e o lema “Diga sim a paz”, a Trezena de Santo Antônio é animada com o forró pé de serra de Bião de Canudos e João de Neguinho e conta com barracas com comidas típicas, quadrilha da juventude, dança da melhor idade e leilões, que terão os valores arrecadados destinados a construção da nova casa paroquial.

“Buscamos garantir a manutenção da cultura e lazer da população, valorizando e mostrando o nosso comprometimento com as manifestações religiosas do município. A Trezena de Santo Antônio já é tradição e por isso reunimos esforços para patrocinar as atrações culturais e contribuir com a realização dos dias de evento”, declarou o prefeito Genário Rabelo, destacando que a Trezena de Santo Antônio é uma manifestação de fé e cultura do povo de Canudos e a sua manutenção é de extrema importância.

