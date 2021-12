Trecho pavimentado de 20 km da BA-504 é inaugurado em Aramari

A obra do trecho de 20 quilômetros da BA-504, que liga o município de Aramari à cidade vizinha de Ouriçangas, foi entregue pelo governador Rui Costa nesta quinta-feira (21). Pelo local, circulam pelo menos 450 veículos diariamente. Além dos habitantes de Aramari, moradores de Alagoinhas, Ouriçangas, Irará, Santanópolis, Pedrão e Araçás também utilizam a rodovia, totalizando 215 mil pessoas beneficiadas pela obra, cujo investimento foi de mais de R$ 10 milhões, conforme anunciou o gestor estadual.

“Além da estrada, que é importante para levar desenvolvimento, segurança e qualidade de vida para os municípios baianos, também estamos autorizando a construção de casas em uma comunidade quilombola daqui da cidade. Ao todo, vamos investir R$ 10 milhões para a construção de 220 moradias nessas comunidades espalhadas pelo Estado. Só nesta região serão R$ 5 milhões investidos em habitação em diversas cidades, visando dar mais dignidade às pessoas que moram em quilombos”, disse o governador.

Ainda no campo da infraestrutura, a pavimentação do acesso ao distrito quilombola de Olhos D'Água foi inaugurada pelo governador. Com 2,2 quilômetros, a via segue da BA-504 até a sede da localidade e recebeu quase R$ 1 milhão em recursos do governo baiano. As duas intervenções foram feitas pela Secretaria de Infraestrutura de Transporte, Energia e Comunicações (SEINFRA).

Viabilizada pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, no qual atuam as Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Rural (SDR) e de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI), a construção das 15 primeiras unidades habitacionais em Olhos D´Água – cuja ordem de serviço foi assinada durante ato na Praça José Araújo Batista, em Aramari – vai garantir moradias com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e cisterna, conforme o governador. O investimento, declarou, será de R$ 690 mil.

Ainda na cidade, foi feita a entrega de um trator com implementos agrícolas para a Associação Movimento Fidelize Aramari, além de 521 certificados do Cadastro Ambiental Rural, documento que assegura acesso a financiamentos e outros dispositivos que podem reforçar a atividade desenvolvida por agricultores familiares. O governador Rui Costa também visitou as instalações do Colégio Estadual Professora Maria do Carmo Santana.

