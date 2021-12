Trator é entregue a agricultores familiares do município Cansanção

Visando o aumento da produtividade nas culturas de feijão, milho, mandioca e mamona, os pequenos agricultores das comunidades de Capoeira, Lagoa Comprida e Caixão, na zona rural do município Cansanção, no Norte da Bahia, foram beneficiados com um trator equipado com carreta agrícola e grade niveladora hidráulica.

O equipamento, entregue quarta-feira (20), é fruto de convênio entre as secretarias estaduais do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) e Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).“Tão importante quanto o investimento do governo do Estado em grandes obras e construções, são entregas como essa, que dinamizam a produção dos agricultores familiares, melhorando a qualidade dos produtos e elevando a geração de trabalho e renda nas pequenas comunidades rurais”, ressaltou a titular da SETRE, Olívia Santana, que esteve presente na entrega.

O presidente da União das Associações dos Pequenos Agricultores de Cansanção (UAPAC), Júnior Simões Neto, comemorou a chegada do trator. “É um equipamento importante, que vai facilitar a vida dos agricultores familiares do nosso município. A mecanização contribui muito para a produção agrícola, viabilizando processos como a preparação do terreno para o plantio”, explica.

