Tradicional Cavalgada de Canudos acontecerá no dia 9 de junho

Uma das maiores cavalgadas do sertão da Bahia, a tradicional Cavalgada de Canudos, será realizada no dia 9 de junho, com direito a uma programação extensa exaltando e apoiando a tradição e cultura do vaqueiro. A programação da 18ª edição da Cavalgada contará com missa e desfile dos vaqueiros, pega boi no mato e concurso de aboios. O grande dia será finalizado com o show de uma das maiores bandas de vaquejada do Brasil, a banda Arreio de Ouro, além de diversas atrações locais. A festa é promovida pela prefeitura de Canudos, através da secretaria de cultura, esporte e lazer, realizará a Cavalgada de Canudos dia

adblock ativo