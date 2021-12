Trade turístico de Alagoinhas recebe curso de qualificação

Aprimorar os serviços de recepção ao turista no município de Alagoinhas. Com este objetivo, a Secretaria do Turismo do Estado da Bahia (SETUR) realiza mais uma edição dos cursos de qualificação para o trade local. O programa começa nesta segunda-feira (4) e prossegue até quarta-feira (6), a cargo de técnicos da Diretoria de Qualificação e Segmentos Turísticos da SETUR e integrantes do ProqualiSetur - programa de ações de educação para o turismo, desenvolvido nos municípios das 13 zonas turísticas baianas. Em Alagoinhas, a iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo do município.

O programa é dividido em cinco temas, com quatro horas de duração cada: Noções conceituais de Turismo; Produção associada ao Turismo; Turismo Religioso; Qualidade no atendimento ao Turismo; e Turismo e Cidadania. Durante o curso, os participantes terão acesso a conceitos como pontos e roteiros, cadeia produtiva, turismo sustentável e lei estadual do turismo, além de conhecimentos sobre o histórico do turismo na Bahia, estratégia e integração econômica, bem como atrativos do turismo cultural e religioso, seus aspectos históricos, motivações, práticas e benefícios. Outros assuntos como direitos humanos, estatutos, políticas públicas, Lei Maria da Penha, acessibilidade, direitos dos povos tradicionais e diversidade sexual também estão na pauta.

O município de Alagoinhas, que pertencente à zona turística Caminhos do Sertão, foi reconhecido, em 2010, como Patrimônio Histórico do Brasil. A cidade possui inúmeros prédios, casarões e igrejas antigos, dentre os quais se destaca uma réplica da Estação Ferroviária de Liverpool, na Inglaterra.

adblock ativo