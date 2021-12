Trabalhadores de Coronel João Sá recebem 50 mil filhotes de peixes

Nesta quinta-feira (18), os produtores rurais de Coronel João Sá, no Nordeste da Bahia, serão beneficiados com a doação de 50 mil alevinos (filhotes de peixes), em ação realizada pela Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura (SEAGRI). Os peixes serão utilizados para o repovoamento da Barragem do Gasparino.

“O repovoamento terá um impacto muito positivo na vida da comunidade que vive às margens da barragem. Em alguns meses será possível realizar a despesca desses animais já crescidos, que servirão como fonte de alimento e renda para centenas de famílias”, explica o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior.

Além da doação dos alevinos, a Bahia Pesca realizará um cadastramento dos produtores da região que desejam receber a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). O cadastramento – que registra a situação social e econômica desses profissionais e encaminha-os para programas sociais e de crédito dos governos federal e estadual – acontece no Grupo Escolar de Gasparino, no povoado de mesmo nome.

A DAP é indispensável para acesso a políticas públicas, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), o Programa de Aquisição de Alimentos e o de Habitação Popular.

