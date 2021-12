Trabalhadores da MAP param atividades em Alagoinhas após atraso de salário

Os trabalhadores do Grupo MAP, em Alagoinhas, pararam as atividades nesta quinta-feira, 18, após salários atrasados e falta de estrutura no prédio da Maternidade Municipal, além de condições de trabalho ruins.

De acordo com um comunicado divulgado, os trabalhadores pedem que prefeito Joaquim Neto realize o pagamento dos salários dos profissionais.

“Prefeito, por favor, pague os salários dos profissionais da MAP. São pais e mães de família que estão sofrendo sem o pagamento dos serviços que prestaram com dignidade. Não tem 24 horas que falamos do colapso da Maternidade. É um absurdo a forma que o prefeito, médico, de Alagoinhas, está tratando a saúde da nossa gente”, afirmaram.

Prefeitura

Por meio de nota, a gestão municipal informou que deixou de receber, aproximadamente, R$ 17 milhões em receitas, entre a segunda quinzena de março e o final de maio. No entanto, a mesma já garantiu que os compromissos foram regularizados nesta quinta-feira, 18, à empresa terceirizada.

"Houve um entendimento entre a Prefeitura, a empresa e o sindicato, e os valores para salários referentes ao mês de maio, que venceram no último dia 5, foram devidamente acertados”, afirmou o secretário de governo, Gustavo Carmo.

Além disso, a prefeitura ratificou que, apesar das dificuldades orçamentárias enfrentadas em decorrência da pandemia, não houve a demissão de nenhum trabalhador.

Assista ao vídeo abaixo:

