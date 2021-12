Suspeitos de tráfico são presos no município de Araci

Dois suspeitos de tráfico, na região do município de Araci, no nordeste baiano, foram presos na manhã desta segunda-feira, 21. A dupla foi flagrada com armas e drogas, em uma residência localizada no bairro Riacho, em Araci.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), eles também eram envolvidos em confrontos com traficantes rivais não só na cidade, como nos povoados. Autuados por posse ilegal de arma, tráfico de drogas e associação ao tráfico, os indivíduos foram encaminhados para a DT da cidade.

Foram apreendidos uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, porções de crack e cocaína, uma balança, uma faca e embalagens utilizadas para armazenar drogas.

Segundo o titular da Delegacia, delegado Thiago Pessoa, um deles já havia sido conduzido por equipes da Polícia Civil. “Há uns meses ele foi encontrado com drogas por policiais da nossa unidade. Além disso, possui um inquérito por tentativa de homicídio”, contou.

