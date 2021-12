Sistema de esgotamento do Conde é inaugurado

Com um investimento de mais de R$ 21,6 milhões, o Sistema de Esgotamento Sanitário do Conde foi inaugurado nesta sexta-feira (1º), pelo governador Rui Costa. O equipamento, conforme o gestor, levará melhores condições sanitárias para mais de dez mil pessoas. Durante visita ao município, Rui Costa também entregou o Sistema Simplificado de Abastecimento de Água, que beneficiará cerca de 546 habitantes de quatro comunidades da região. Com mais de 22 quilômetros de rede coletora distribuída pela cidade, a obra de esgotamento visa a redução do lançamento de efluentes sanitários por parte da população no Rio Itapicuru.

No seu discurso à população, o governador falou sobre a importância da obra. “Gosto de salientar que esgotamento sanitário é sinônimo de saúde pública. Em um lugar que não tem esgotamento, a população está mais vulnerável a contrair uma série de doenças. Além disso, o esgotamento é importante para o meio ambiente e também contribui para o fortalecimento do turismo, já que uma cidade com esgoto a céu aberto e falta de tratamento do esgoto e de seus mananciais não atrai visitantes. Como o Conde tem essa vertente turística, estamos ajudando também para o seu desenvolvimento nesse sentido”.

Já a implantação do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água, a partir de manancial subterrâneo, beneficiará as comunidades de Assentamento Novo Paraíso, Assentamento Nova Esperança e Assentamento Timbó, além do distrito de Souza. O investimento foi de R$ 310 mil. O governador também autorizou a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) a celebrar convênio com o município de Acajutiba, no valor de R$ 60 mil, para o fornecimento de mais de nove mil metros de tubulação para melhorar a oferta de água na localidade de Caruara. Durante a solenidade, foram entregues, ainda, duas viaturas para a Polícia Militar de Conde e de Rio Real, e um aparelho de raio-x fixo para o Hospital Dr. Givaldo Fontes Costa.

