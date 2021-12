Sistema de energia elétrica é inaugurado na comunidade da Barriguda

A comunidade da Barriguda, em Canudos, recebeu, nesse domingo (26), a Feira da Agricultura Familiar, realizada pela associação local de moradores e pelo projeto “Prefeitura itinerante”. Diversos serviços foram disponibilizados para a população como atendimentos médicos, odontológicos, jurídicos e sociais para pessoas de todas as idades, além de farmácia básica, vacinas e atendimento do Programa Bolsa Família, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Além disso, foi inaugurado o sistema de energia elétrica, através do Programa de Eletrificação Rural.

O prefeito Genário Rabelo falou da importância do evento. “É uma luta conjunta que está levando energia para diversas comunidades, porque somos um grupo comprometido com as questões sociais. Nós estamos lutando para a universalização da energia. Canudos foi um dos municípios que mais recebeu investimento para energia elétrica nos últimos oito anos”.

Os projetos para levar mais acesso à água às comunidades, por meio de adutoras, poços artesianos, cisternas e barreiros, visando acabar com a dependência de carro-pipa, também foram comentados pelo gestor municipal. “Vou lutar para trazer poço artesiano para cá, para concluirmos o pedido que a comunidade me fez de trazer quadra esportiva, energia elétrica e água. Pois bem, a quadra e a energia estão aqui e, agora, nossa luta é trazer água de qualidade para a Barriguda".

