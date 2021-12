Sesau Alagoinhas amplia rol de exames que dispensam autorização prévia

Com o objetivo de reduzir a burocracia e diminuir as filas nas unidades básicas de saúde para marcação de procedimentos, a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinhas anunciou nesta segunda-feira (1) que cinco novos exames laboratoriais foram adicionados à lista de procedimentos que não necessitam de regulação ou autorização prévia para realização nos laboratórios credenciados. Os novos exames são: AST, ALT, Tipagem sanguínea, Fator Rh e Coagulograma.

Com a atualização do rol dos exames, são agora 16 tipos de procedimentos que não necessitam de regulação prévia para execução nos prestadores. Ou seja, se os exames solicitados pelo médico estiverem contidos nesta lista, o paciente pode ir direto aos laboratórios credenciados do município e realizar seu procedimento.

Confira a lista completa dos exames laboratoriais:

ALT

AST

Hemograma Completo

Ácido Úrico

Uréia

Tipagem sanguínea

Fator Rh

Coagulograma

Creatinina

Colesterol Total

HDL

LDL

Glicemia

Triglicérides

Sumário de Urina

Parasitológico de fezes

adblock ativo