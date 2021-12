SEMAS divulga programação de eventos do CRAS de Riacho da Guia

O cronograma de atividades para o mês de novembro do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Riacho da Guia foi divulgado pela prefeitura de Alagoinhas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). Entre os temas que serão abordados estão aspectos psicológicos da gestação, área de atuação do conselho tutelar e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), valorização da cultura negra e saúde do homem.

Confira o cronograma:

14/11 - Palestra com o Conselho Tutelar, para a compreensão sobre direitos e deveres das crianças e adolescentes. Público: crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos dos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

17/11 - Grupo de Gestantes. Tema: Aspectos Psicológicos da Gestação. Palestrante: Luiz Henrique Casales (psicólogo).

22/11 - Palestra com Rhane Paula, psicóloga do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), em alusão ao dia da Consciência Negra (comemorado no dia 20 de novembro), com a proposta de promover a reflexão sobre o feminino, empoderamento e valorização da cultura e da beleza negra.

30/11 - Ação Novembro Azul. Tema: Saúde do Homem - Prevenção ao câncer de próstata. Palestra e café da manhã. Palestrantes: o médico Eddy Ramirez e a enfermeira Claudiana Reis.

adblock ativo