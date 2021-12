Seleção canudense disputará Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador

A Seleção Canudense de Futebol que disputará o tradicional Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador 2018 foi apresentada aos torcedores e população em geral, na terça-feira (18), no Centro Cultural Kátia Chelle, em Canudos. Sob o comando do treinador Laion Felipe Campos, o time estreia no dia 12 de agosto no campeonato, que tem início no dia 5 de agosto, com a participação de equipes de diversos municípios do Estado, como acontece há 60 anos, sob o comando da Federação Bahiana de Futebol.

O secretário municipal de Esporte, Rubenilson Macedo, fala sobre a seleção canudense. "No ano passado, a seleção canudense participou pela primeira vez do campeonato baiano e, este ano, a equipe vem mais preparada e melhor estruturada, pronta para fazer uma boa campanha e representar bem a cidade. Desta vez, nosso time contará também com reforços de jogadores de outras cidades que já têm experiência no intermunicipal".

Atletas da Seleção Canudense:

Goleiros:

Adriano (Jeremoabo)

Júnior Maia( Canudos)

Laterais:

Puca ( Mairi)

Kadson (Tucano)

Neguinho(Biritinga)

Edgar ( Canudos )

Zagueiros:

Chiquinho (Canudos)

Anselmo (Uauá)

Klebinho (Mairi)

Venicios-vela (Canudos)

Volantes:

Zé Filho ( Canudos)

Bidoca ( Canudos)

Carlos Venicio ( Canudos)

Nal ( Serrinha)

Xande (Ipirá)

Meias:

Ú ( Canudos)

Dudu (Feira de Santana)

Emerson (Coité)

We (Ipirá)

Nenzinho (Canudos )

Atacantes:

Geovane (Canudos)

Pato ( Feira de Santana)

Lucas (Mairi)

Breno (Coité)

Yan (Coité)

adblock ativo