SAC Móvel atende população de Alagoinhas até dia 9 de abril

O SAC Móvel permanece na cidade de Alagoinhas (distante 110 km de Salvador) até o dia 9 de abril. A carreta está localizada no estacionamento do Lacuna Shopping Alagoinhas, que fica na rua Dantas Bião, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. As outras unidades estão nos municípios de Valença e Jequié.

No local, os serviços disponíveis são: RG, CPF e Antecedentes Criminais, além da Ouvidoria Geral do Estado (OGE). O atendimento no SAC é realizado, exclusivamente, por agendamento no aplicativo SAC Digital ou pelo site.

Para quem solicitar a 2ª e demais vias de Carteira de Identidade no posto móvel de Alagoinhas, é cobrada uma taxa de R$39,39.

